Son dakika haberleri | İzmir merkezli terör operasyonunda 5 kişi tutuklandı

İzmir merkezli 12 ilde terör örgütlerine yönelik operasyonda gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 47 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekiplerince terör örgütleri MLKP, TKP/ML, DSİH ve PKK/YPG'ye yönelik İzmir merkezli operasyonda gözaltına alınan 47 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklandı, 38'i adli kontrolle serbest bırakıldı, aralarında Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) Eş Genel Başkanı Özlem Gümüştaş'ın da bulunduğu 4 şüpheliye ise "ev hapsi" adli kontrol tedbiri uygulandı.

Ayrıca, İzmir Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Koordinatörü olduğu belirtilen ve Kovid-19 nedeniyle karantinada olan O.M. ile ameliyat için hastanede bulunan bir şüphelinin de bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

İzmir merkezli 12 ilde 14 Ocak Perşembe günü terör örgütlerine yönelik operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen, 34'ü MLKP, 8'i DSİH, biri TKP/ML ve 8'i PKK/YPG üyesi olduğu iddia edilen 51 şüpheliden 49'u yakalanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Soykan Bal