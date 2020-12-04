Son dakika haberleri: İzmir merkezli FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda 66 zanlı yakalandı
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Son dakika haberleri: İzmir merkezli FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda 66 zanlı yakalandı

04.12.2020 09:05 | Son Güncelleme: 04.12.2020 09:05
Son dakika haberleri: İzmir merkezli FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda 66 zanlı yakalandı

Son dakika haberler... Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hücre evlerine yönelik İzmir merkezli operasyonda, aralarında örgütün sözde Türkiye imamı Mustafa Özcan'ın damadı ve çok sayıda sözde örgüt imamının da bulunduğu 66 şüpheli gözaltına alındı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hücre evlerine yönelik İzmir merkezli operasyonda, aralarında örgütün sözde Türkiye imamı Mustafa Özcan'ın damadı ve çok sayıda sözde örgüt imamının da bulunduğu 66 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, FETÖ mensuplarının yakalanmamak için sık sık adres değiştirdikleri ve örgütsel kaydı bulunmayan akrabaları aracılığıyla kiraladıkları hücre evlerinde faaliyetlerine devam ettiklerini tespit etti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, belirlenen şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Sabah saatlerinde İzmir merkezli gerçekleştirilen operasyonda, aralarında FETÖ'nün sözde Türkiye imamı Mustafa Özcan'ın damadı M.B, Karşıyaka ve Hatay il imamları, TSK ve emniyet mahrem imamları, eğitim danışmanları ve büyük bölge talebe mesullerinin de bulunduğu 66 zanlı yakalandı.

Söz konusu adreslerdeki aramalarda 11 sahte kimlik, 16 bin 600 dolar, 3 bin 700 avro, 90 bin lira ve dijital materyaller ele geçirildi.

Şüpheliler ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meriç Ürer

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