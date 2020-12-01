Son dakika haberleri: İzmir merkezli 5 ilde FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik operasyonda meslekten ihraç edilmiş 41 şüpheli gözaltına alındı.
01.12.2020 09:03 | Son Güncelleme: 01.12.2020 09:06
Son dakika gündem haberi: İzmir merkezli 5 ilde FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik operasyonda meslekten ihraç edilmiş 41 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir merkezli 5 ilde FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik operasyonda meslekten ihraç edilmiş 41 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör