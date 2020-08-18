Son dakika haberleri | İzmir merkezli 40 ilde FETÖ operasyonu: 41 gözaltı Son dakika haberi: İZMİR merkezli 40 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

İZMİR merkezli 40 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, şu ana kadar 41 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin TSK'daki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, mahrem imamlar tarafından ankesör/büfe telefonları ile arandıkları tespit edilen 37'si aktif görevde olan toplam 54 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarttı. Bunun üzerine, İzmir merkezli 40 ilde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda şu ana kadar 30'u muvazzaf, 11'i ihraç 41 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: DHA