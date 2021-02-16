Son dakika haberleri! İzmir merkezli 3 ildeki silah kaçakçılığı operasyonunda 40 kişi yakalandı
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Son dakika haberleri! İzmir merkezli 3 ildeki silah kaçakçılığı operasyonunda 40 kişi yakalandı

16.02.2021 11:11 | Son Güncelleme: 16.02.2021 11:27
Son dakika haberleri! İzmir merkezli 3 ildeki silah kaçakçılığı operasyonunda 40 kişi yakalandı

Gelen son dakika haberlerine göre İzmir, Aydın ve Antalya'da yasa dışı silah ve mühimmat ticareti yaptığı belirlenen suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyonda 40 kişi gözaltına alındı.

İzmir, Aydın ve Antalya'da yasa dışı silah ve mühimmat ticareti yaptığı belirlenen suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyonda 40 kişi gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir'in Torbalı, Tire, Selçuk ve Bayındır ilçeleri, Aydın'ın Kuşadası ilçesi ile Antalya'da yasa dışı silah ve mühimmat ticareti yaptığı belirlenen suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi.

Örgüt içinde faaliyet gösterdiği belirlenen 45 zanlının yakalanması için yapılan eş zamanlı baskınlarda, 40 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 17 tabanca ve şarjörü, 13 av tüfeği, çok miktarda fişek ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Firari 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör

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