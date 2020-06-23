Son dakika haberleri! İZMİR Mahkeme Alıcıyı, galerici bilgilendirmeli, ekspertiz ve tramer sorgusuna gerek yok
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Son dakika haberleri! İZMİR Mahkeme Alıcıyı, galerici bilgilendirmeli, ekspertiz ve tramer sorgusuna gerek yok

Son dakika güncel haberine göre Mahkeme: Alıcıyı, galerici bilgilendirmeli, ekspertiz ve tramer sorgusuna gerek yokİZMİR'de, galericinin 'hasarsız' sözüne güvenerek, ekspertiz raporu almadan ikinci el otomobil satın alan B.Ö., araç hasarlı çıkınca mahkemeye başvurdu.

23.06.2020 11:14 | Son Güncelleme: 23.06.2020 11:25

Mahkeme: Alıcıyı, galerici bilgilendirmeli, ekspertiz ve tramer sorgusuna gerek yok

İZMİR'de, galericinin 'hasarsız' sözüne güvenerek, ekspertiz raporu almadan ikinci el otomobil satın alan B.Ö., araç hasarlı çıkınca mahkemeye başvurdu. Mahkeme, satışı yapan galericinin, alıcıya otomobilin hasarıyla ilgili bilgi vermesi gerektiğini, satıcının tüketiciye karşı dürüst olması gerektiğine, alıcının tüketici olması nedeniyle herhangi bir eksper kaydı ya da tramere götürme zorunluluğunun bulunmadığını, böyle bir kanun maddesinin olmadığını belirterek, B.Ö.'nün zararının karşılanmasına karar verdi.

İzmir'de yaşayan B.Ö. adlı kadın, bir galeride, 325 bin liraya satışa sunulan ikinci el otomobile alıcı oldu. Galerici, otomobilin hasarsız olduğunu söyledi. Kadın da ekspertiz raporu almadan aracı satın aldı. 14 ay sonra otomobili satmak istedi. Alıcı yaptırdığı ekspertiz incelemesi sonunda, B.Ö.'ye aracın 45 bin TL'ye mal olacak hasarı olduğunu bildirdi.

B.Ö. de avukatı Alperen Cihan Çetinkaya aracılığıyla İzmir Sulh Hukuk Mahkemesi'ne tespit ve tazminat davası açtı. Mahkeme, B.Ö.'yü haklı bulup, galericinin satışı yaparken araçla ilgili bilgilendirme yapması gerektiğini belirterek, zararın karşılamasına karar verdi.

EMSAL NİTELİĞİNDE KARAR

Avukat Alperen Cihan Çetinkaya, "Müvekkilimiz 2019 yılında galeriden ikinci el bir araç beğeniyor. Aracı alırken galericiyle yaptığı sohbette otomobilin herhangi bir hasar kaydının olup olmadığını soruyor. Galerici ise olmadığını belirtiyor. Müvekkilim güven esasına göre hayat süren birisi. 'Ben bunu ekspere götürmeyeceğim. Sözünüze güveniyorum. Eğer bu şartlar altındaysa ben bu aracı alıyorum' diyor. Lüks otomobili 325 bin liraya alıp, kullanıyor. Aradan 9-10 ay geçtikten sonra birisiyle anlaşarak, aracı satmaya karar veriyor. Yeni satın alacak kişi aracı ekspere göstermek istiyor. Yapılan kontrolde ön kaput daha önceden değiştirildiği, araçta boya olduğu ortaya çıkıyor. Daha sonra müvekkilimiz bize ulaştı. Bunun üzerine Sulh Hukuk Mahkemesine tespit davası açtık. Bu tespit davasında aracın 325 bin değerindeki aracın aslında 280 bin lira olduğu anlaşıldı. Bunu daha sonra tüketici mahkemesine taşıdık?? dedi.

Mahkemenin, galericinin 45 bin lira tazminat ödemesine hükmettiğini belirten Çetinkaya, şunları söyledi:

??Mahkeme, satıcının tüketiciye karşı dürüst olması gerektiğine, alıcının tüketici olması nedeniyle herhangi bir eksper kaydı ya da tramere götürme zorunluluğunun bulunmadığını, böyle bir kanun maddesinin olmadığını belirtti. Bunun devamında müvekkilimiz lehine karar verdi. ve 45 bin lira tazminata hükmetti. Bunun emsal niteliği şöyle; Bu işi tamamen ticaret olarak yapan kişilerle tüketiciler arasında yapılan satışlarda emsal niteliği bulunuyor."

GALERİCİLER AYIPLI MALIN SÖYLENMESİNİ İSTEDİ

Mahkemenin verdiği kararı değerlendiren galerici Mustafa Söylemez (35) de "Ekspertiz yaptırmadan aracını alan bir müşteri yarın bir sorunla karşılaşırsa, müşteri haklıdır. Esnaf, malın bir ayıbı varsa gizlememeli, mutlaka belirtmeli. Ayıplı malı gizleyen esnaf, daimi iş yapamaz. Düzgün esnaf daha çok iş yapar" dedi.

Galerici Semih Karlık (20) da "Esnaf böyle bir durumda haksızdır. Çünkü söylemek zorunda bir sorun varsa. Müşteri de baktırmalı araca" diye konuştu.

Son dakika haberleri! İZMİR Mahkeme Alıcıyı, galerici bilgilendirmeli, ekspertiz ve tramer sorgusuna gerek yok

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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