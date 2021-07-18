Son dakika haberleri! İzmir Karaburun'da makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
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Son dakika haberleri! İzmir Karaburun'da makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Son dakika haberleri! İzmir Karaburun'da makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre İzmir'in Karaburun ilçesinde makilik ve bozuk orman arazisinde çıkan yangına karadan ve havadan müdahale başlatıldı.

İzmir'in Karaburun ilçesinde makilik ve bozuk orman arazisinde çıkan yangına karadan ve havadan müdahale başlatıldı.

Mordoğan Mahallesi'nde Arko Sitesi mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Makilik alanla bozuk orman arazisinde etkili olan yangına Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 helikopter ve 4 arazözle müdahale ediliyor.

Yangının yayılım alanının yerleşim yerlerine uzak olduğu belirtildi.

Son dakika haberleri! İzmir Karaburun'da makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı

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