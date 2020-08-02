Son dakika haberleri! İzmir'in Seferihisar ilçesinde makilik alanda yangın çıktı
Son dakika güncel haberi... İzmir'in Seferihisar ilçesinde makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
02.08.2020 15:05 | Son Güncelleme: 02.08.2020 15:26
İzmir'in Seferihisar ilçesinde makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Düzce mevkisindeki yer yer ağaçların bulunduğu makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 helikopter ve 5 arazöz, yangına müdahale etmeye başladı.
Yerleşim alanlarına uzak konumdaki yangının rüzgarın etkisiyle yayılmaması için çalışma yürütülüyor.
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Kaynak: AA