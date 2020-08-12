Son dakika haberleri: İzmir'in Menderes ilçesindeki yangınla ilgili bir şüpheli tutuklandı Son dakika haberleri... İzmir'in Menderes ilçesinde ağaçlandırma sahası ve ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İzmir'in Menderes ilçesinde ağaçlandırma sahası ve ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Görece Mahallesi yakınlarında orman muhafaza memurlarınca yangın bölgesine yakın bir alanda yakalanan ve jandarmaya teslim edilen S.T'nin işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Menderes'teki ağaçlandırma sahası ve ormanlık alanda 10 Ağustos'ta çıkan yangın, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 6 helikopter, 30 arazöz ve 2 dozerin 3 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınmıştı. Şüphelinin ilk ifadesinde, "tuvalet ihtiyacını gidermek için ormana girdiğini, bu sırada sigarasını yanlışlıkla ağaçlık alana düşürdüğünü" söylediği öğrenilmişti. Kaynak: AA