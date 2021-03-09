Son Dakika | İzmir'de göçmen geri gönderme merkezinde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

Son dakika habere göre İzmir'in Çiğli ilçesinde, İl Göç İdaresi Müdürlüğü Göçmen Geri Gönderme Merkezi'nde çıkan yangın, hasara neden oldu.