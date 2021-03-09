Son Dakika | İzmir'de göçmen geri gönderme merkezinde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son Dakika | İzmir'de göçmen geri gönderme merkezinde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

09.03.2021 03:50 | Son Güncelleme: 09.03.2021 03:56
Son Dakika | İzmir'de göçmen geri gönderme merkezinde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

Son dakika habere göre İzmir'in Çiğli ilçesinde, İl Göç İdaresi Müdürlüğü Göçmen Geri Gönderme Merkezi'nde çıkan yangın, hasara neden oldu.

İzmir'in Çiğli ilçesinde, İl Göç İdaresi Müdürlüğü Göçmen Geri Gönderme Merkezi'nde çıkan yangın, hasara neden oldu.

Cumhuriyet Mahallesi 9685 Sokak'ta bulunan İl Göç İdaresi Müdürlüğü Göçmen Geri Gönderme Merkezi'ndeki bir odada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesinin ardından olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede söndürülen yangında, hasar meydana geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Cahit Özkan Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hülya Avşar Demet Akalın Aleyna Tilki Ayşegül Çınar
Spor Ali Koç Erol Bulut Mesut Özil Ünal Karaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika | İzmir'de göçmen geri gönderme merkezinde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2021 03:56:08. #1.16#
title