Son Dakika | İzmir'de göçmen geri gönderme merkezinde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü
09.03.2021 03:50 | Son Güncelleme: 09.03.2021 03:56
Son dakika habere göre İzmir'in Çiğli ilçesinde, İl Göç İdaresi Müdürlüğü Göçmen Geri Gönderme Merkezi'nde çıkan yangın, hasara neden oldu.
İzmir'in Çiğli ilçesinde, İl Göç İdaresi Müdürlüğü Göçmen Geri Gönderme Merkezi'nde çıkan yangın, hasara neden oldu.
Cumhuriyet Mahallesi 9685 Sokak'ta bulunan İl Göç İdaresi Müdürlüğü Göçmen Geri Gönderme Merkezi'ndeki bir odada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesinin ardından olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede söndürülen yangında, hasar meydana geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı