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Son dakika haberleri: İzmir İl Emniyet Müdürü Şahne, şehit aileleriyle yemekte bir araya geldi

AA / Mustafa Güngör - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: İzmir İl Emniyet Müdürü Şahne, şehit aileleriyle yemekte bir araya geldi

Son dakika haberi: İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, şehit aileleriyle buluştu.

İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, şehit aileleriyle buluştu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narlıdere Nevvar Salih İşgören Polis Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde, Şahne himayesinde şehit aileleri onuruna yemekli programı düzenlendi.

Programa il emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri, ilçe emniyet müdürleri ve davetliler katıldı.

Emniyet Müdürü Şahne, şehit ailelerinin oturduğu masaları tek tek dolaşıp sohbet etti.

Etkinlikte bir konuşma yapan Şahne, şehit ailelerine teşekkür ederek, Türk polis teşkilatı olarak devletin ve milletin her şartta daima emrinde olduklarını belirtti.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden programda, şehitler için dua edildi.

AA / Mustafa Güngör - Son Dakika Haberleri
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