Son Dakika | İZMİR-FOÇA'DA ORMAN YANGINI
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Son Dakika | İZMİR-FOÇA'DA ORMAN YANGINI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre İzmir'in Foça ilçesinde, çam ağaçları ile kaplı ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin gece boyunca yaptığı çalışmalar sonucunda kontrol altına alındı.

İzmir'in Foça ilçesinde, çam ağaçları ile kaplı ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin gece boyunca yaptığı çalışmalar sonucunda kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürerken, hasar tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Son Dakika | İZMİR-FOÇA'DA ORMAN YANGINI
Son Dakika | İZMİR-FOÇA'DA ORMAN YANGINI
Son Dakika | İZMİR-FOÇA'DA ORMAN YANGINI
Son Dakika | İZMİR-FOÇA'DA ORMAN YANGINI
Son Dakika | İZMİR-FOÇA'DA ORMAN YANGINI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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