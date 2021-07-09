Son Dakika | İZMİR-FOÇA'DA ORMAN YANGINI
Gelen son dakika haberine göre İzmir'in Foça ilçesinde, çam ağaçları ile kaplı ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin gece boyunca yaptığı çalışmalar sonucunda kontrol altına alındı.
İzmir'in Foça ilçesinde, çam ağaçları ile kaplı ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin gece boyunca yaptığı çalışmalar sonucunda kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürerken, hasar tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı