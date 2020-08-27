Son dakika haberleri... İZMİR Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü polis aracına çarptı: 3 yaralı
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Son dakika haberleri... İZMİR Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü polis aracına çarptı: 3 yaralı

Son dakika haberlerine göre Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü polis aracına çarptı: 3 yaralıİZMİR'in Buca ilçesinde otomobiliyle seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden ve karşı şeride geçen Aleyna S. (19), polis aracına çarptı.

27.08.2020 19:30 | Son Güncelleme: 27.08.2020 19:34

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü polis aracına çarptı: 3 yaralı

İZMİR'in Buca ilçesinde otomobiliyle seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden ve karşı şeride geçen Aleyna S. (19), polis aracına çarptı. Kazada 2'si polis 3 kişi yaralandı. Kaza, 15.30 sıralarında Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Aleyna S. yönetimindeki 35 KB 4715 plakalı otomobil seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Refüjü aşarak karşı yöne geçen araç, polisleri taşıyan minibüs ile çarparak durdu.Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından araç sürücüsü Aleyna S. ile 2 polis ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Son dakika haberleri... İZMİR Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü polis aracına çarptı: 3 yaralı

Kaynak: DHA

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