İZMİR İZMİR'DEKİ UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA GÖZALTINA ALINAN 20 ŞÜPHELİ ADLİYEDE
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İZMİR İZMİR'DEKİ UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA GÖZALTINA ALINAN 20 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİR'in Menderes, Seferihisar ve Buca ilçelerinde uyuşturucu madde imal edip, sattıkları ileri sürülen şüphelilere yönelik jandarmanın düzenlediği operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.

İZMİR'in Menderes, Seferihisar ve Buca ilçelerinde uyuşturucu madde imal edip, sattıkları ileri sürülen şüphelilere yönelik jandarmanın düzenlediği operasyonda 20 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında harekete geçen İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal edip ticaretini yapan kişileri tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen 22 ayrı adrese, geçen 13 Nisan'da İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince eşzamanlı operasyon düzenlendi. Menderes, Seferihisar ve Buca ilçelerindeki operasyonlarda 802 gram kubar esrar, 5 gram metamfetamin, 20 uyuşturucu hap, 10 gram kenevir tohumu, 10 bong olarak tabir edilen uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 av tüfeği, 2 tabanca ve 12 tabanca fişeği ile şarjörü ele geçirildi. 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İZMİR İZMİR'DEKİ UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA GÖZALTINA ALINAN 20 ŞÜPHELİ ADLİYEDE
İZMİR İZMİR'DEKİ UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA GÖZALTINA ALINAN 20 ŞÜPHELİ ADLİYEDE
İZMİR İZMİR'DEKİ UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA GÖZALTINA ALINAN 20 ŞÜPHELİ ADLİYEDE
İZMİR İZMİR'DEKİ UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA GÖZALTINA ALINAN 20 ŞÜPHELİ ADLİYEDE
İZMİR İZMİR'DEKİ UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA GÖZALTINA ALINAN 20 ŞÜPHELİ ADLİYEDE
İZMİR İZMİR'DEKİ UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA GÖZALTINA ALINAN 20 ŞÜPHELİ ADLİYEDE
İZMİR İZMİR'DEKİ UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA GÖZALTINA ALINAN 20 ŞÜPHELİ ADLİYEDE
İZMİR İZMİR'DEKİ UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA GÖZALTINA ALINAN 20 ŞÜPHELİ ADLİYEDE
İZMİR İZMİR'DEKİ UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA GÖZALTINA ALINAN 20 ŞÜPHELİ ADLİYEDE
İZMİR İZMİR'DEKİ UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA GÖZALTINA ALINAN 20 ŞÜPHELİ ADLİYEDE
İZMİR İZMİR'DEKİ UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA GÖZALTINA ALINAN 20 ŞÜPHELİ ADLİYEDE
İZMİR İZMİR'DEKİ UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA GÖZALTINA ALINAN 20 ŞÜPHELİ ADLİYEDE
İZMİR İZMİR'DEKİ UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA GÖZALTINA ALINAN 20 ŞÜPHELİ ADLİYEDE
İZMİR İZMİR'DEKİ UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA GÖZALTINA ALINAN 20 ŞÜPHELİ ADLİYEDE
İZMİR İZMİR'DEKİ UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA GÖZALTINA ALINAN 20 ŞÜPHELİ ADLİYEDE
İZMİR İZMİR'DEKİ UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA GÖZALTINA ALINAN 20 ŞÜPHELİ ADLİYEDE
İZMİR İZMİR'DEKİ UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA GÖZALTINA ALINAN 20 ŞÜPHELİ ADLİYEDE
İZMİR İZMİR'DEKİ UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA GÖZALTINA ALINAN 20 ŞÜPHELİ ADLİYEDE
İZMİR İZMİR'DEKİ UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA GÖZALTINA ALINAN 20 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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