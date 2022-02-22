Son dakika haberleri! İzmir'deki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı - Haberler
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Son dakika haberleri! İzmir'deki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı

AA, Hüseyin Bağış - Güncel
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Son dakika haberleri! İzmir'deki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Bir son dakika haberine göre İzmir'de 7 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 37 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

BERGAMA, İZMİR (AA) - İzmir'de 7 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 37 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 10-20 Şubat arasında Bayındır, Buca, Bergama, Beydağ, Dikili, Torbalı ve Urla'da uyuşturucu operasyonları düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda 210 gram esrar, 394 sentetik hap, 63 gram metamfetamin, 15 gram bonzai ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 37 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

AA / Hüseyin Bağış - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Bergama, İzmir, Güncel, Haberler

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