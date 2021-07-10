Son dakika haberleri: İzmir'deki sır ölüm cinayet çıktı
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Son dakika haberleri: İzmir'deki sır ölüm cinayet çıktı

Son dakika haberleri: İzmir'deki sır ölüm cinayet çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre İzmir'in Torbalı ilçesinde başından vurulmuş halde cansız bedeni bulunan 60 yaşındaki adamın sır dolu ölümünü aydınlatan jandarma dedektifleri, talihsiz adamın katil zanlılarını yakaladı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde başından vurulmuş halde cansız bedeni bulunan 60 yaşındaki adamın sır dolu ölümünü aydınlatan jandarma dedektifleri, talihsiz adamın katil zanlılarını yakaladı.

5 Temmuz 2021'de İzmir'in Torbalı ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde meydana gelen olayda, öğle saatlerinde tarlaya giden çiftçiler, Kamuran Güney'i (60) hareketsiz halde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Güney'in hayatını kaybettiğini belirledi. Tarlasında av tüfeğiyle başından vurulmuş halde bulunan Kamuran Güney'in sır dolu ölümünü araştıran İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma dedektifleri, olayın cinayet olduğunu belirledi.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin detaylı araştırmaları neticesinde yaşlı adamın katil zanlılarının S.K. ve T.Y. olduğu tespit edildi.

Jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonlar sonucunda şüphelilerden S.K. Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, T.Y. ise İzmir'in Kemalpaşa ilçesinin Bağyurdu Mahallesi'nde saklandıkları adreslerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Cinayet silahını gömmüşler

Katil zanlılarının cinayette kullandıkları av tüfeği ise yapılan araştırmalar neticesinde Torbalı ilçesinin Karakızlar Mahallesi gölet mevkiinde toprağa gömülü olarak bulundu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K. ve T.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Son dakika haberleri: İzmir'deki sır ölüm cinayet çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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