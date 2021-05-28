Son dakika haberleri: İzmir'deki silahlı saldırı olayında yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi
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Son dakika haberleri: İzmir'deki silahlı saldırı olayında yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

Son dakika haberleri: İzmir'deki silahlı saldırı olayında yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi
Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre İzmir'in Ödemiş ilçesindeki silahlı saldırıda yaralanan 3 kişiden biri olan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren esnaf Tayyar Öztürk son yolculuğuna uğurlandı.

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki silahlı saldırıda yaralanan 3 kişiden biri olan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren esnaf Tayyar Öztürk son yolculuğuna uğurlandı.

Hastanedeki 4 günlük yaşam mücadelesini kaybeden Öztürk'ün cenazesi İzmir'deki Adli Tıp Kurumundan Ödemiş'e getirildi.

Öztürk'ün cenazesi Dolaylar Mahallesi Mezarlığında toprağa verildi.

Ödemiş'te 4 gün önce yaşanan olayda bir evde boşandığı eşi ile yanındaki kişiye tabancayla ateş eden S.H, daha sonra çarşıda esnaflık yapan Tayyar Öztürk'ü de iş yerinde yaraladıktan sonra kaçmıştı. Polis ekiplerince bir süre sonra yakalanan zanlı tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp

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