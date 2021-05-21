Son dakika haberleri... İzmir'deki silahlı çatışmada yaralılardan biri hayatını kaybetti

Son dakika haberleri: İzmir'in Konak ilçesinde meydana gelen silahlı çatışmada yaralanan 3 kişiden biri tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İzmir'in Konak ilçesinde meydana gelen silahlı çatışmada yaralanan 3 kişiden biri tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayda gözaltına alınan şüphelilerden birinin verdiği ifadeye göre olayın, uyuşturucu satıcılığı sebebiyle çıkan kavgadan dolayı silahların çekilmesiyle meydana geldiği öne sürüldü.

Olay 19 Mayıs günü akşam saatlerinde Altıntaş Mahallesi 341 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Erdal Solaker, N.S. ve F.S., husumetli oldukları M.C.T'ın iş yerine ellerinde silahla baskın düzenlendi. İş yerinin önünde içeride bulunan M.C.T'ye silah doğrultan 3 kardeş, M.C.T'nin pompalı tüfekle ateş açması sonucu yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Elinde pompalı tüfekle polislere direndi

İhbar üzerine gelen polis ekiplerince olay yerinde geniş çaplı güvenlik önlemleri alınırken, bir süre ekiplere direnen ve iş yeri sahibi olduğu ileri sürülen M.C.T., ekipler tarafından gözaltına alındı. Adrese gelen ambulans vasıtası ise yaralılardan durumu ağır olan Erdal Solaker, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, diğer iki kardeş ise Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Gözaltına alınan M.C.T., ekipler tarafından ifadesi alınmak üzerine polis merkezine götürüldü.

Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Öte yandan hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Erdal Solaker, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tedavisi tamamlanan diğer yaralıların hastaneden taburcu oldukları öğrenildi.

Uyuşturucu satışı yüzünden kavga çıktığı iddiası

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan F.S.'nin ifadesinde, dövmecilik yapan M.C.T.'nin uyuşturucu satışı yaptığını, kendisini uyarmalarına rağmen madde satışına devam ettiğini ve bu yüzden aralarında tartışma çıktığını söylediği ileri sürüldü. Ayrıca M.C.T.'nin uyuşturucu satışından emniyette kaydının olmadığı da öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı