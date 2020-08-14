Son dakika haberleri: İzmir'deki operasyonda Lidya dönemine ait sikkeler de ele geçirildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri: İzmir'deki operasyonda Lidya dönemine ait sikkeler de ele geçirildi

Gelen son dakika haberine göre İzmir ve Manisa'da dün eş zamanlı gerçekleştirilen ve yaklaşık 70 bin tarihi eserin ele geçirildiği operasyonda paranın icat edildiği Lidya dönemine ait "elektron" adı verilen sikkeler de ele geçirildi.

Son dakika haberleri: İzmir'deki operasyonda Lidya dönemine ait sikkeler de ele geçirildi
14.08.2020 11:43 | Son Güncelleme: 14.08.2020 12:02

İzmir ve Manisa'da dün eş zamanlı gerçekleştirilen ve yaklaşık 70 bin tarihi eserin ele geçirildiği operasyonda paranın icat edildiği Lidya dönemine ait "elektron" adı verilen sikkeler de ele geçirildi.

Tarihi eser kaçakçılığına yönelik Cumhuriyet tarihinin tek seferde en büyük yakalaması olduğu belirtilen operasyonla ilgili detaylar ortaya çıktı.

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığının haklarında daha önce tarihi eser kaçakçılığından suç kayıtları bulunan kişilere yönelik soruşturması kapsamında 7 şüpheli, İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından takibe alındı.

Zanlıların Menemen, Turgutlu ve Salihli'deki adreslerde tarihi eser sakladığını ve yurt dışına kaçırmaya hazırlandığını belirleyen ekipler, evlere düzenledikleri operasyonda bahçeye gömülmüş ve evdeki bölmelere gizlenmiş çok sayıda tarihi eser tespit etti.

Aralarında heykelcik, sikke ve çeşitli objelerin bulunduğu yaklaşık 70 bin parça eseri İzmir Müze Müdürlüğü ekibi inceledi.

Eserlerin tamamının orijinal ve tarihi eser olduğunu belirleyen ekipler, özellikle tarihte paranın ilk basıldığı medeniyet olan Lidyalılar dönemine ait "elektron" adı verilen 6 sikkenin oldukça değerli olduğunu saptadı.

11 bin yıl öncesine ait olduğu değerlendirilen pişmiş topraktan vazonun da bulunduğu eserler arasında Helenistik, Roma ve Bizans dönemine altın, gümüş ve bronz sikkeler, altın küpe, çok sayıda heykel, yüzük, bilezik, mühür, tıbbi amaçlı kullanılan aletler, demir ve bronz heykelciklerin de bulunduğu belirlendi.

Dün İzmir'in Menemen ile Manisa'nın Salihli ve Turgutlu ilçelerindeki operasyonda yaklaşık 70 bin parça tarihi eser ile 70 bin dolar ve 11 bin avro ele geçirilmiş, 7 kişi gözaltına alınmıştı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Rus halterci, 400 kilogram kaldırmaya çalışırken dizlerini kırdı Dünya
Rus halterci, 400 kilogram kaldırmaya çalışırken dizlerini kırdı
Hamile kalamayan kadın, doktora gidince erkek olduğunu öğrendi Dünya
Hamile kalamayan kadın, doktora gidince erkek olduğunu öğrendi
Üç diploma sahibi üniversite mezunu, pilav dükkanına verdiği isimle binlerce kişiye umut ışığı oldu Ekonomi
Üç diploma sahibi üniversite mezunu, pilav dükkanına verdiği isimle binlerce kişiye umut ışığı oldu
Dilara Türüt, 'Burası kurtlar sofrası' diyerek MasterChef Türkiye'den çekildi Magazin
Dilara Türüt, "Burası kurtlar sofrası" diyerek MasterChef Türkiye'den çekildi
Bina sakini apartmanın girişine 'Kapıyı açık bırakanın evine hırsız girer inşallah' yazısı astı Güncel
Bina sakini apartmanın girişine "Kapıyı açık bırakanın evine hırsız girer inşallah" yazısı astı
Diyarbakır'da koronavirüs tedbirlerine uymayan iş yerlerinin girişine yazı asılacak Güncel
Diyarbakır'da koronavirüs tedbirlerine uymayan iş yerlerinin girişine yazı asılacak
Şeyma Subaşı, üstsüz güneşlendiği anları videoya aldı
Şeyma Subaşı, üstsüz güneşlendiği anları videoya aldı
Almalı mı satmalı mı beklemeli mi? Uzman isim altının yol haritasını yorumladı
Almalı mı satmalı mı beklemeli mi? Uzman isim altının yol haritasını yorumladı
Son Dakika: İstanbul Alibeyköy'de trafikte kadın sürücüye saldıran şahıs gözaltına alındı
Son Dakika: İstanbul Alibeyköy'de trafikte kadın sürücüye saldıran şahıs gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı'nın en yakın rakibini 3'e katladığı anketi yapan şirketin bir başka sorusu Erdoğan'ı üzecek
Cumhurbaşkanı'nın en yakın rakibini 3'e katladığı anketi yapan şirketin bir başka sorusu Erdoğan'ı üzecek
Eylül'de evlenecek olan genç oyuncu Gizem Güven'in gelinlik pozlarına beğeni yağdı
Eylül'de evlenecek olan genç oyuncu Gizem Güven'in gelinlik pozlarına beğeni yağdı
Leğendeki suda boğulma tehlikesi geçiren 4 yaşındaki çocuk, yaşam mücadelesini kaybetti
Leğendeki suda boğulma tehlikesi geçiren 4 yaşındaki çocuk, yaşam mücadelesini kaybetti
Tek ısırıkla öldürüyor! Asya'nın en tehlikeli çift başlı engerek yılanı Hindistan'da bulundu
Tek ısırıkla öldürüyor! Asya'nın en tehlikeli çift başlı engerek yılanı Hindistan'da bulundu
Meteoroloji'den 10 il için sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısı
Meteoroloji'den 10 il için sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısı
Erdoğan'ın 'İlk cevabı aldılar' sözünün perde arkasında Yunan gemisinin kaçması var
Erdoğan'ın "İlk cevabı aldılar" sözünün perde arkasında Yunan gemisinin kaçması var
'Bana bir şey olmaz' demeyin! Avustralya'da 20 yaşındaki genç koronavirüsten öldü
"Bana bir şey olmaz" demeyin! Avustralya'da 20 yaşındaki genç koronavirüsten öldü
Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in TikTok'taki dansı 8.2 milyar kez izlendi
Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in TikTok'taki dansı 8.2 milyar kez izlendi
Talihsiz kadın, mazgal kapağındaki kırık nedeniyle bacağından oluyordu
Talihsiz kadın, mazgal kapağındaki kırık nedeniyle bacağından oluyordu
Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz, 2021 sonbaharında çifte düğün yapacak ve 4 milyon euro harcayacaklar
Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz, 2021 sonbaharında çifte düğün yapacak ve 4 milyon euro harcayacaklar
Ronaldo'ya büyük şok! Telefonla arayıp 'Seni istemiyorum' dedi
Ronaldo'ya büyük şok! Telefonla arayıp "Seni istemiyorum" dedi
Minibüse çarpan motosikletli kurye, karşı şeritten gelen otomobilin camına düştü
Minibüse çarpan motosikletli kurye, karşı şeritten gelen otomobilin camına düştü
Ağabeyinin darp ettiği üniversiteli Ceylan, kendini ikinci kattan attı
Ağabeyinin darp ettiği üniversiteli Ceylan, kendini ikinci kattan attı
Son Dakika: Türkiye, sanayi üretim endeksindeki yüzde 17,6'lık artışla Avrupa'da ilk sırada yer aldı
Son Dakika: Türkiye, sanayi üretim endeksindeki yüzde 17,6'lık artışla Avrupa'da ilk sırada yer aldı
Murat Boz, Melis İşiten'le aşk yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi
Murat Boz, Melis İşiten'le aşk yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi
Yayıncı kuruluş 1.7 milyarlık tekliften vazgeçti, kulüpler 'Bazı maçları TRT yayınlasın' önerisinde bulundu
Yayıncı kuruluş 1.7 milyarlık tekliften vazgeçti, kulüpler "Bazı maçları TRT yayınlasın" önerisinde bulundu
MHP Genel Başkanı Bahçeli, 'BJK' plakalı aracını hediye etti
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "BJK" plakalı aracını hediye etti
Kök hücre tedavisine başlanan Mehmet Ali Erbil taburcu oldu! Kızı sağlık durumu hakkında bilgi verdi
Kök hücre tedavisine başlanan Mehmet Ali Erbil taburcu oldu! Kızı sağlık durumu hakkında bilgi verdi
Onur Ünlü'den ilginç proje! Kurduğu internet sitesinden 'hayatını satıyor'
Onur Ünlü'den ilginç proje! Kurduğu internet sitesinden "hayatını satıyor"
Lazio ile anlaştığı iddia edilen Vedat Muriqi, yeni kulübünden 2 milyon euro alacak
Lazio ile anlaştığı iddia edilen Vedat Muriqi, yeni kulübünden 2 milyon euro alacak
Sürücülerin akılalmaz taktiği! Polis kontrolünden kaçmak için WhatsApp grubu kurdular
Sürücülerin akılalmaz taktiği! Polis kontrolünden kaçmak için WhatsApp grubu kurdular
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Muharrem İnce Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Abdurrahman Dilipak
Magazin Ebru Polat Hande Erçel Merve Boluğur Tuba Büyüküstün
Spor Falcao Arda Turan Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas
Daha Fazla Gündem Manşetler İzmir Antalya
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: İzmir'deki operasyonda Lidya dönemine ait sikkeler de ele geçirildi - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.8.2020 12:02:30. #1.15#
title