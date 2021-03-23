Son dakika haberleri | İzmir'deki meslek lisesi, ürettiği dezenfektanlarla ihracata başladı

Son dakika gündem haberi... İzmir'deki MOPAK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde talebin hızla arttığı dezenfektan ve temizlik ürünlerinde yaptığı kaliteli üretimle Belçika ve Libya'ya ihracat yaparak dış pazara açıldı.

İzmir'deki MOPAK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde talebin hızla arttığı dezenfektan ve temizlik ürünlerinde yaptığı kaliteli üretimle Belçika ve Libya'ya ihracat yaparak dış pazara açıldı.

Kemalpaşa ilçesindeki organize sanayi bölgesi içinde yer alan okulda eğitim gören öğrenciler, aldıkları teorik eğitimi okulun kimya atölyesinde uygulamaya dönüştürüyor.

Kovid-19 süreciyle artan talep üzerine temizlik ve kozmetik ürünlerine odaklanan öğrenciler, döner sermaye aracılığıyla pazarlanan bu ürünlerle gelir elde etme imkanı da buluyor.

Öğretmenleriyle dezenfektan başta olmak üzere parfüm, sıvı el sabunu, çamaşır suyu, bulaşık deterjanı, yumuşatıcı gibi temizlik malzemelerini piyasa beklentilerinin üzerinde kaliteyle üreten öğrenciler, iç piyasanın yanı sıra ihracat pazarlarında da adlarından söz ettiriyor.

Belçika'ya geçen yıl hijyen kapısı dezenfektan makinesi, Libya'ya ise dezenfektan ihraç eden, bu yıl ise Kanada ve Birleşik Arap Emirliklerine dezenfektan numunesi gönderen lise, daha çok satış gerçekleştirerek ülke ekonomisine katkı sunmayı amaçlıyor.

"İzmir'de 2020'de 25,5 milyonluk bir gelir elde ettik"

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, AA muhabirine, Bakanlığın mesleki eğitimde üretim kapasitesini artırmak için son yıllarda önemli yatırımlar yaptığını ve böylece güçlenen meslek liselerinin, Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında ihtiyaç duyulan malzemeleri ürettiğini belirtti.

Kentteki okulların da önemli başarılara imza attığını vurgulayan Yahşi, MOPAK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin de yürütülen çalışmalarla Türkiye'de ilk kez ihracat yapan okullar arasında yerini aldığını ifade etti.

Ömer Yahşi, öğrencilerin eğitimlerini sürdürürken aynı zamanda asgari ücret civarında para kazanarak aile bütçelerine katkı sunduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

"İzmir'de döner sermaye gelirlerine baktığımızda 2019 yılında 13,5 milyonluk liralık bir gelir elde edilirken 2020 yılında 25,5 milyon liraya yükseldik. Bu sayede önceki yıl Türkiye'de 7'nci sırada olan ilimiz, geçen yıl ilk 3'e girmeyi başardı. Döner sermaye gelirindeki artış, öğrencilerimize de olumlu yansıyor. MOPAK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde ihracat noktasında yeni bir atılım hedefimiz var. Okulumuz bu anlamda Türkiye'de ihracat gerçekleştiren meslek liselerinden bir tanesi. Liselerimizin ayrıca 46 patent başvurusu bulunuyor. Patentler alındıkça okullara müthiş bir özgüven geliyor. Bu sayede meslek liselerine rağbet de giderek artıyor."

Makineleri de öğrenciler yapıyor

MOPAK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hamit Dursun ise geçen yıl Türkiye'deki 3 binden fazla meslek lisesi arasında üretim ve ciroda 7'nci, İzmir'de ise birinci olduklarını belirtti.

Dursun, şunları söyledi:

"Salgın sürecinde çeşitli ülkelerden de dezenfektan ürünleriyle ilgili talepler gelmeye başladı. İlk olarak Libya'ya bu ürünlerin ihracatını gerçekleştirdik. Sonrasında ise dezenfektan üretimi için kabin ürettik, bunu da Belçika'ya sattık. Kanada'ya ve Dubai'ye numunelerimizi gönderdik. Bu yıl için de görüşmelerimiz yoğun şekilde devam ediyor. Amacımız daha çok üretip ihracat yaparak ülke ekonomisine döviz girdisi sağlamak.

Kimya atölyesinde 450 metrekarelik alanda tamamen öğrenci ve öğretmenlerin üretimiyle geçen yıl yaklaşık 5,5 milyon lira ciro yaptık. Günlük üretim kapasitemiz 50 tona yakın ve makineler dahil her şey öğrencilerimizin el emeği. 22 çeşit sıvı temizlik ürünü üretiyoruz. Piyasa değeri 200 bin lira olan etiketleme makinesini de kendimiz yarı fiyatına mal ediyoruz ve bunun sanayiye satışını da yapıyoruz. Şimdi bir de kapak kapama makinesi üzerinde çalışıyoruz. Bakanlığımız ayrıca okulların ihtiyacı olan otomatik boru bükme makinasını da bizim yapmamızı istedi. Bununla ilgili de çalışmalara başladık."

Türkiye'de marka tescili yaptıran ilk okul olduklarını, gayrı sıhhi müessese olarak iş yeri açma ve dezenfektan üretimi için ruhsatlarının bulunduğunu aktaran Dursun, yeni bir projeyle diğer döner sermaye işletmelerinin makine ihtiyaçlarını karşılayacaklarını aktardı.

Dursun, "Ar-Ge atölyesi kurmaya hazırlanıyoruz. Türkiye'deki meslek liselerinin büyük çoğunluğunda döner sermaye işletmesi var ve bu okullarda kullanılan makineler dışarıdan alınıyor. Kuracağımız atölye sayesinde bu okullarımızın dışarıdan aldığı makineleri yarı fiyatına burada üretebileceğiz. 2021 sürecinde bunu tamamlamayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Okulun 11. sınıf öğrencisi Fırat Aykutlu da ihracat başarısının kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, eğitimlerine devam ederken harçlıklarını çıkardıklarını, aile bütçelerine katkı sunduklarını dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Fidan