Son dakika haberleri... İzmir'deki Kemeraltı Çarşısı'nda bir binada çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika haberleri... İzmir'deki Kemeraltı Çarşısı'nda bir binada çıkan yangın söndürüldü

06.01.2021 09:29 | Son Güncelleme: 06.01.2021 09:32
Son dakika haberleri... İzmir'deki Kemeraltı Çarşısı'nda bir binada çıkan yangın söndürüldü

Son dakika gündem haberi... Tarihi Kemeraltı Çarşısındaki bir binada çıkan yangın, büyümeden söndürüldü.

Tarihi Kemeraltı Çarşısındaki bir binada çıkan yangın, büyümeden söndürüldü.

Havra Sokak'ta zemin katında dükkanların bulunduğu bir binanın kullanılmayan ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına ilk müdahaleyi yapan çarşı esnafının ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Binanın zemin katındaki dükkanlar boşaltılırken itfaiyenin müdahale ettiği yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın nedeniyle İkiçeşmelik Caddesi bir süre trafiğe kapatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler

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