Son dakika haberleri | İzmir'deki kaçakçılık operasyonlarında 8 şüpheli yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'de kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince, kent genelinde 01-07 Kasım arasında 5 ayrı operasyon düzenlendi.

Adreslerdeki aramalarda 24 milyon 462 bin makaron, 255 paket kaçak sigara, 100 puro, 1560 paket sigara kağıdı, 978,5 litre sahte içki, 950 litre etil alkol ve 410 sahte bandrol ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 şüpheli hakkında adli işlem başlattı.

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