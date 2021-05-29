Son dakika haberleri: İzmir'deki hastane saldırısında 3 gözaltı
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Son dakika haberleri: İzmir'deki hastane saldırısında 3 gözaltı

Son dakika haberleri: İzmir'deki hastane saldırısında 3 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre İZMİR'in Bayraklı ilçesinde motosikletin gaz koluna dokunduğu gerekçesiyle Muhammet D.'yi (24), ardından da hastaneye gidip aralarında onun akrabaları ve hastane personeli olan 4 kişiyi tabancayla vuran H.A. ve Ş.A. ile saklanmalarına yardım eden M.E. gözaltına alındı.

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde motosikletin gaz koluna dokunduğu gerekçesiyle Muhammet D.'yi (24), ardından da hastaneye gidip aralarında onun akrabaları ve hastane personeli olan 4 kişiyi tabancayla vuran H.A. ve Ş.A. ile saklanmalarına yardım eden M.E. gözaltına alındı. Başından vurulan hastanenin güvenlik amiri Kayhan Doğan'ın hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Olay, dün saat 01.00 sıralarında, Orgeneral Nafiz Gürman Mahallesi 7061/1 Sokak ile 7020 Sokak birleşiminde yaşandı. Motosikletle gezen H.A. ve akrabası Ş.A., sokakta duran Muhammet D.'nin yanına geldi. Taraflar konuşurken Muhammet D. motosikletin gaz koluna dokununca araç hareket etti. Bunun üzerine H.A., Muhammet D.'ye tepki gösterdi, tartışma çıktı. Tartışma sırasında H.A., belinden çıkardığı tabancayla Muhammet D.'nin bacağına ateş etti. Yaralanan Muhammet D., kanlar içinde yere yığıldı. H.A. ve akrabası Ş.A. ise kaçtı. Muhammet D. akrabası olduğu öğrenilen İ.D. tarafından özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Muhammet D.'nin hastaneye kaldırılmasının ardından olayı duyan yakınları hastaneye geldi. Tedavisi sonrası akrabalarıyla hastaneden ayrılmak üzere olan Muhammet D., bu kez de saat 02.00 sıralarında ikinci saldırıya uğradı. Saldırganlar, seyir halindeyken özel hastanenin acil servisi önünde bekleyen çok sayıda kişiye tabancayla art arda ateş açtı. Saldırıda, hastanenin güvenlik amiri Kayhan Doğan başından, Muhammet D.'nin akrabaları Nurettin Kaymaz göğsünden ve Soner Kaymaz ise başını sıyırıp geçen kurşun ile yaralandı. Hastanenin güvenlik görevlisi Sait Burak Kanık da vücuduna isabet eden kurşunla yaralandı.Yaralılar acil serviste tedaviye alınırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisler, çevre güvenliğini alırken, yakınlarının vurulduğunu gören kişiler ise hastanede sinir krizleri geçirdi. Yaralılardan Soner Kaymaz, tedavisinin ardından taburcu edildi. Güvenlik amiri Kayhan Doğan'ın hayati tehlikesinin sürdüğü, diğer yaralıların durumunun ise iyiye gittiği belirtildi.

Polis ekipleri, hastanenin güvenlik kamerasına yansıyan saldırının şüphelileri H.A. ve Ş.A.'yı bu sabah yakaladı. Şüphelilerin saklanmasına yardım ettiği belirlenen M.E. de gözaltına alındı. Bozyaka'daki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin buradaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


Son dakika haberleri: İzmir'deki hastane saldırısında 3 gözaltı
Son dakika haberleri: İzmir'deki hastane saldırısında 3 gözaltı
Son dakika haberleri: İzmir'deki hastane saldırısında 3 gözaltı
Son dakika haberleri: İzmir'deki hastane saldırısında 3 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut Can

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