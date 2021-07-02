Son dakika haberleri... İzmir'deki feci kazada motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi
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Son dakika haberleri... İzmir'deki feci kazada motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Son dakika haberleri... İzmir'deki feci kazada motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre İzmir'in Tire ilçesinde, meydana gelen trafik kazasında bir otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

İzmir'in Tire ilçesinde, meydana gelen trafik kazasında bir otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kaza, Tire-Gökçen Yolu Peşrefli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddialara göre, evli ve 1 çocuk babası 66 yaşındaki Recep Gültekin, ovadaki evinden çıkarak 35 YJA 59 plakalı motosikletiyle Gökçen asfaltına çıkmak istedi. Gültekin'in kullandığı motosiklet, anayola çıktığı anda Gökçen istikametinden Tire istikametine seyir halinde olan Özcan Ç. yönetimindeki 09 AH 742 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet yol kenarındaki tarlaya sürüklendi. Sürücü Recep Gültekin ise olay yerinde can verdi. Gültekin'in cenazesi, olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından Tire Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Talihsiz bir kaza sonrası hayatını kaybeden Recep Gültekin, uzun yıllar Tire Vergi Dairesinde çalışıp emekli olmuştu. Tire'de sevilen bir isim olan Gültekin'in ani ölümü, ailesini ve yakınlarını üzüntüye boğdu. - İZMİR

Son dakika haberleri... İzmir'deki feci kazada motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi
Son dakika haberleri... İzmir'deki feci kazada motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi
Son dakika haberleri... İzmir'deki feci kazada motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi
Son dakika haberleri... İzmir'deki feci kazada motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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