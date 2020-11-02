Son dakika haberleri: İzmir'deki depremde can kaybı 85'e yükseldi
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Son dakika haberleri: İzmir'deki depremde can kaybı 85'e yükseldi

02.11.2020 13:55 | Son Güncelleme: 02.11.2020 13:58
Son dakika haberleri: İzmir'deki depremde can kaybı 85'e yükseldi

Son dakika haberler: İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde vefat edenlerin sayısının 85 olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde vefat edenlerin sayısının 85 olduğunu açıkladı.

AFAD'dan yapılan açıklamada, cuma günü Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında, 43'ünün büyüklüğü 4'ün üzerinde 1225 artçı sarsıntı yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sağlık Afet Koordinasyon Merkezinden (SAKOM) alınan bilgilere göre 85 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 994 vatandaşımızdan 774'ü taburcu edilmiş olup, 220 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir. İzmir'de halen 8 binada arama kurtarma çalışması yürütülmektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş

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