Son dakika haberleri! İzmir'deki depremde can kaybı 44'e yükseldi
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Son dakika haberleri! İzmir'deki depremde can kaybı 44'e yükseldi

01.11.2020 08:55 | Son Güncelleme: 01.11.2020 08:58
Son dakika haberleri! İzmir'deki depremde can kaybı 44'e yükseldi

Son dakika haber... İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde vefat edenlerin sayısının 44'e yükseldiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde vefat edenlerin sayısının 44'e yükseldiğini açıkladı.

AFAD'dan yapılan açıklamada, saat 08.15 itibarıyla depremin ardından 40'ının büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere, 833 artçı sarsıntı yaşandığı belirtildi.

Sağlık Afet Koordinasyon Merkezinden (SAKOM) alınan bilgiye göre, 1'i boğulma nedeniyle olmak üzere 44 vatandaşın depremde hayatını kaybettiği duyurulan açıklamada, yaralanan 896 kişiden 667'sinin taburcu edildiği, 229 kişinin ise tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, kalan 8 binada da çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ

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