Son dakika haberleri: İzmir'deki depremde bir binanın yıkıldığı anın güvenlik kamerası görüntüleri
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Son dakika haberleri: İzmir'deki depremde bir binanın yıkıldığı anın güvenlik kamerası görüntüleri

09.11.2020 14:15 | Son Güncelleme: 09.11.2020 14:18
Son dakika haberleri: İzmir'deki depremde bir binanın yıkıldığı anın güvenlik kamerası görüntüleri

Son dakika gündem haberi... İzmir'deki depremde çöken Yağcıoğlu Apartmanı'nın yıkılış anının, çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

İzmir'deki depremde çöken Yağcıoğlu Apartmanı'nın yıkılış anının, çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Güvenlik kamerasının kaydettiği görüntüde, merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan binalar arasında bulunan Yağcıoğlu Apartmanı'nın sarsıntıyla çökmesi ve devrilmesi, sonrasında oluşan toz bulutu yer alıyor.

14 dairesi ve 4 iş yeri bulunan Yağcıoğlu Apartmanı'nda 11 kişi yaşamını yitirmiş, 7 kişi kurtulmuştu. Binanın mu¨teahhidi Ş.A. ile fenni mesulu¨ O.A. tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meriç Ürer

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