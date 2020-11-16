Son dakika haberleri | İzmir'deki deprem nedeniyle hastanede tedavisi süren yaralı sayısı azalıyor
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Son dakika haberleri | İzmir'deki deprem nedeniyle hastanede tedavisi süren yaralı sayısı azalıyor

16.11.2020 19:55 | Son Güncelleme: 16.11.2020 19:58
Son dakika haberleri | İzmir'deki deprem nedeniyle hastanede tedavisi süren yaralı sayısı azalıyor

Edinilen son dakika haberine göre İzmir'deki depremde yaralanan 1033 vatandaşın 1024'ü taburcu edildi, 3'ü yoğun bakımda olmak üzere 9 vatandaşın tedavisi devam ediyor.

İzmir'deki depremde yaralanan 1033 vatandaşın 1024'ü taburcu edildi, 3'ü yoğun bakımda olmak üzere 9 vatandaşın tedavisi devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan yazılı açıklamaya göre, 30 Ekim saat 14.51'de Ege Denizi Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında, büyüklüğü 4'ün üzerinde 48 olmak üzere, toplam 3 bin 852 artçı sarsıntı yaşandı.

İzmir'de yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları tamamlandı, enkaz kaldırma çalışmaları titizlikle sürüyor.

Kentin birçok yerinde geçici konaklama merkezlerinin kurulmasının yanı sıra Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü Yurtları'nda 273, özel yurtlarda 16 olmak üzere 289 afetzede geçici konaklama tesislerinde kalıyor.

Sağlık Afet Koordinasyon Merkezinden (SAKOM) alınan bilgiye göre 116 vatandaş hayatını kaybetti, yaralanan 1033 vatandaşın 1024'ü taburcu edildi, 3'ü yoğun bakım olmak üzere 9 vatandaşın tedavisi devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu

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