Yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
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Yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör - Haberler | Güncel

İzmir'in Konak ilçesinde yalnız yaşayan kişi, evinde ölü bulundu.

İzmir'in Konak ilçesinde yalnız yaşayan kişi, evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Güney Mahallesi'nde 2 katlı binanın birinci katında yalnız yaşayan Bülent Can'ın (41) üst katında oturan ablası, kontrol etmeye gittiği kardeşinin hareketsiz yattığını görünce durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, Can'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Can'ın uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürüldü.

Yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
Yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
Yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
Yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
Yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
Yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
Yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör

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