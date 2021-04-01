Son dakika! İZMİR İzmir'de uyuşturucuya 2 gözaltı
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Son dakika! İZMİR İzmir'de uyuşturucuya 2 gözaltı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... İzmir'de uyuşturucuya 2 gözaltıİZMİR'in Bayındır ve Kiraz ilçelerinde düzenlenen operasyonda 1.5 kilogram kubar esrar, 187 kök kenevir ile 1 ruhsatsız av tüfeği ve 9 fişek ele geçirildi.

İzmir'de uyuşturucuya 2 gözaltı

İZMİR'in Bayındır ve Kiraz ilçelerinde düzenlenen operasyonda 1.5 kilogram kubar esrar, 187 kök kenevir ile 1 ruhsatsız av tüfeği ve 9 fişek ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ile Bayındır ve Kiraz İlçe Jandarma Komutanlıkları ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon yaptı. Bayındır'ın Sarıyurt Mahallesi ile Kiraz'ın Karabolu Mahallesi'nde tespit edilen evlere düzenlenen operasyonda 1.5 kilogram kubar esrar, 187 kök kenevir, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 9 fişek ele geçirildi. S.U ve N.K. adlı şüpheliler, gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarma karakolundaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Son dakika! İZMİR İzmir'de uyuşturucuya 2 gözaltı
Son dakika! İZMİR İzmir'de uyuşturucuya 2 gözaltı
Son dakika! İZMİR İzmir'de uyuşturucuya 2 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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