Son dakika haberleri: İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama Son dakika gündem haberi: İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi, gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi, gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Ödemiş Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçe genelinde farklı zamanlarda uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında önceden tespit edilen adreslerde yapılan aramalarda 440 kök Hint keneviri, 82 gram metamfetamin, 1124 gram kubar esrar, 148 gram esrar, hassas terazi ve 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ekiplerin yapmış olduğu denetimlerde şüphelendikleri 2 kişi 'dur' ihtarına uymayıp motorla hızla kaçtı. Polis ekiplerinin takibi sonucu yakalanan Y.A. ve C.Y gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 62 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken savcılık talimatıyla Y.A.'nın evinde arama yapıldı. Yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Öte yandan ele geçirilen motosikletin çalıntı olduğu ve şasesinin kazılmış olduğu tespit edildi.

Y.A. ve C.Y çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, gözaltına alınan Y.K.'nin polis merkezinde işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA