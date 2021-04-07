Son dakika haberleri... İzmir'de uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi yakalandı
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Son dakika haberleri... İzmir'de uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi yakalandı

Anadolu Ajansı / Şafak Yel - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... İzmir'de uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi yakalandı

Gelen son dakika haberlerine göre İzmir'in Buca ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı gözaltına alındı.

İzmir'in Buca ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı gözaltına alındı.

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narko Alan ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde bir otomobili durdurdu.

Araçtaki aramada 607 gram metamfetamin ele geçirildi.

Otomobildeki S.O.Ç. (44), A.C.S. (34), S.D. (36) ve H.N.S. (20) gözaltına alındı. Şüphelilerden S.O.Ç'nin 22, A.C.S'nin 12, S.D'nin 12 ve H.N.S'nin 9 suç kaydı bulunduğu belirlendi.

Polis ekipleri, Seyhan Mahallesi'nde de takibe aldıkları bir otomobili, kovalamacanın ardından durdurdu.

Sürücü M.N.C, yaya olarak kaçmaya çalıştı. Elindeki bir paketi attığı görülen şüpheli, ekipler tarafından yakalandı. Pakette, 860 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şüphelinin başka bir uyuşturucu suçundan arandığı da tespit edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel

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