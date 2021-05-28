Son dakika haberleri... İzmir'de uyuşturucu madde kullanımına bağlı ölüm oranları azaldı
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Son dakika haberleri... İzmir'de uyuşturucu madde kullanımına bağlı ölüm oranları azaldı

Son dakika haberleri... İzmir'de uyuşturucu madde kullanımına bağlı ölüm oranları azaldı
Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre İZMİR'de 'Narkon Alan' projesi, kent genelinde uyuşturucu maddeden kaynaklı ölümlerin önlenmesinde büyük rol oynadı.

İZMİR'de 'Narkon Alan' projesi, kent genelinde uyuşturucu maddeden kaynaklı ölümlerin önlenmesinde büyük rol oynadı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'nün resmi sosyal medya hesabından paylaştığı grafiğe göre, 2016 yılında uyuşturucu madde kullanımı sonucu ölen kişi sayısı 53 olurken, Narko Alan Projesi sayesinde büyük oranda düşüş yaşandığı ifade edilerek, 2020 yılında ise 9 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. 

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü, resmi sosyal medya hesabından uyuşturucu maddeden kaynaklı ölüm sayısının düştüğünü belirten bir grafik yayınladı. Bu grafiğe göre, 2016 yılında uyuşturucu madde kullanımı sonucu yaşamını yitiren kişi sayısı 53, 2017 yılında 68, 2018 yılında 40, 2019 yılında 23 ve 2020 yılında ise 9 kişi olarak belirtildi. Uyuşturucuya bağlı ölüm sayısındaki azalmanın ise 2016 yılında İzmir'e İl Emniyet Müdürü olarak atanan Dr. Hüseyin Aşkın'ın Türkiye'ye örnek olan 'Narko Alan' projesinin önemli etkisi olduğu ifade edildi. 

Konak ilçesinde yaklaşık 3 yıldır devam eden 'Narko Alan' projesi kapsamında, 82'si sabit, 44'ü ise 200-250 metre aralıklarla hareketli olmak üzere toplamda 126 noktada bin 200 polis memuru görev yaparken, uyuşturucu ile mücadele 24 saat esaslı sürüyor. Nako Alan projesi sayesinde, 2016 ile 2020 yılları arasında ölüm oranı yüzde 83.02 oranın da düşüş gösterdi. Uyuşturucunun yanı sıra, Narko Alan projesi, yaralama, yağma ve öldürme gibi nitelikli suçların da azalmasında önemli etken olurken, yaklaşık 2 binin üzerinde terör örgütü mensubunun da yakalanmasını sağladı. 

 

 


Son dakika haberleri... İzmir'de uyuşturucu madde kullanımına bağlı ölüm oranları azaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık

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