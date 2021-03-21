Son dakika haberleri... İzmir'de uyuşturucu alışverişi sırasında çıkan anlaşmazlık nedeniyle depoya kapatılan 3 kişiyi polis kurtardı
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Son dakika haberleri... İzmir'de uyuşturucu alışverişi sırasında çıkan anlaşmazlık nedeniyle depoya kapatılan 3 kişiyi polis kurtardı

21.03.2021 14:43 | Son Güncelleme: 21.03.2021 14:50
Son dakika haberleri... İzmir'de uyuşturucu alışverişi sırasında çıkan anlaşmazlık nedeniyle depoya kapatılan 3 kişiyi polis kurtardı

Bir son dakika haberine göre İzmir'in Bergama ilçesinde, uyuşturucu alışverişindeki anlaşmazlık sonucu çıkan tartışmada silah zoruyla depoya kapatıldıkları öne sürülen 3 kişi, polis ekibinin operasyonuyla kurtarıldı.

İzmir'in Bergama ilçesinde, uyuşturucu alışverişindeki anlaşmazlık sonucu çıkan tartışmada silah zoruyla depoya kapatıldıkları öne sürülen 3 kişi, polis ekibinin operasyonuyla kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, İzmir'den Bergama'ya yolcu getirdiği tespit edilen taksi sürücüsü S.K'dan haber alamadıklarını belirten yakınları, polise başvurdu.

Çalışma başlatan polis, taksiyi Atmaca Mahallesi'nde kapıları açık şekilde buldu.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, S.K'nın bir depo çevresinde görüldüğünü tespit etti.

Bunun üzerine bölgeye giden polis ekibine, pompalı tüfekle ateş açıldı.

Polis ekipleri, düzenledikleri operasyonla F.T, H.P, D.T, M.K, K.T. ve F.D'yi yakaladı, depoya kapatıldığı belirlenen sürücü S.K, M.K. ve K.D'yi kurtardı.

Ekipler kurtarılan 3 kişinin de aralarında bulunduğu 9 kişiyi gözaltına alarak emniyete götürdü.

Taksiyle Bergama'ya gelenlerin, uyuşturucu satıcısı oldukları, getirdikleri sentetik uyuşturucuya limon tuzu karıştırıldığını öne süren alıcılarla aralarında tartışma yaşandığı ve silah zoruyla depoya kapatıldıkları öne sürüldü.

Yapılan aramalarda yaklaşık 100 gram sentetik uyuşturucu, 100 gram esrar, tabanca, pompalı tüfek ile hassas terazi ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin

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