Son dakika haberleri: İzmir'de trafik kazasında şehit olan polis memuru Okçu, son yolculuğa uğurlandı
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Son dakika haberleri: İzmir'de trafik kazasında şehit olan polis memuru Okçu, son yolculuğa uğurlandı

Son dakika haberleri: İzmir'de trafik kazasında şehit olan polis memuru Okçu, son yolculuğa uğurlandı
Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... İzmir'in Karabağlar ilçesinde polis aracının otomobille çarpışması sonucu şehit olan İbrahim Okçu'nun cenazesi, toprağa verildi.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde polis aracının otomobille çarpışması sonucu şehit olan İbrahim Okçu'nun cenazesi, toprağa verildi.

Şehit Okçu için ilk olarak Konak Meydanı'nda tören düzenlendi. Şehidin özgeçmişinin okunmasının ardından İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, konuşma yaptı.

Daha sonra şehidin naaşı polislerin omzunda polis aracına taşınıp konvoy eşliğinde Gaziemir ilçesindeki 15 Temmuz Şehitler Camisi'ne getirildi.

Cenaze törenine, şehidin eşi Derya ile 6 yaşındaki kızı Dilruba, 3 yaşındaki kızı Esila, babası Mehmet ile annesi Fatma Okçu ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Ali Sivri, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.

İkindi vakti kılınan namazın ardından şehit Okçu'nun cenazesi, polis aracına taşındı.

Şehidin 6 yaşındaki kızı Dilruba Okçu, babasını asker selamıyla uğurlarken, şehidin yakınları ve vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı.

Şehit Okçu'nun cenazesi, Işıkkent Mezarlığına defnedildi.

Öte yandan, Şehit Okçu'nun Ödemiş ilçesindeki babaevine Türk bayrakları asılırken, Ödemiş Belediyesi tarafından da taziye çadırı kuruldu.

Olay

Yeşillik Caddesi'nde dün, Karabağlar Polis Merkezi önünde, hırsızlık ihbarına giden polis aracı refüjü aşıp karşı şeride geçerek, Konak istikametine giden otomobille çarpışmış, takla attıktan sonra duran ekip otosunda komiser yardımcısı Ahmet Şahin ile polis memuru İbrahim Okçu araçta sıkışmış, otomobilde bulunan 3 kişi de yaralanmıştı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Okçu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Diğer yaralı 4 kişinin iste hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Son dakika haberleri: İzmir'de trafik kazasında şehit olan polis memuru Okçu, son yolculuğa uğurlandı
Son dakika haberleri: İzmir'de trafik kazasında şehit olan polis memuru Okçu, son yolculuğa uğurlandı
Son dakika haberleri: İzmir'de trafik kazasında şehit olan polis memuru Okçu, son yolculuğa uğurlandı
Son dakika haberleri: İzmir'de trafik kazasında şehit olan polis memuru Okçu, son yolculuğa uğurlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör

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