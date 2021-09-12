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Trafik kazası : 2 yaralı

AA / Yusuf Soykan Bal - Haberler | Güncel

İzmir'in Gaziemir ilçesinde otomobilin yön levhasına çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde otomobilin yön levhasına çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Emrez Mahallesi Akçay Caddesi'nde Karabağlar istikametine doğru seyir halinde olan Savaş Hayrettin A. (34) idaresindeki 35 BKT 39 plakalı otomobil, yön levhasına çarptı.

Kazada sürücü ile yolcu konumunda bulunan Ogün K. (35) otomobilde sıkıştı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden kurtarılan yaralılar, çevre hastanelere kaldırıldı.

Trafik kazası : 2 yaralı

Trafik kazası : 2 yaralı

Trafik kazası : 2 yaralı

Trafik kazası : 2 yaralı

Trafik kazası : 2 yaralı

Trafik kazası : 2 yaralı

Trafik kazası : 2 yaralı

Trafik kazası : 2 yaralı
AA / Yusuf Soykan Bal - Son Dakika Haberleri
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