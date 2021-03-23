Son dakika haberleri! İzmir'de terör örgütü PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan 2'si tutuklandı
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Son dakika haberleri! İzmir'de terör örgütü PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan 2'si tutuklandı

23.03.2021 15:21 | Son Güncelleme: 23.03.2021 15:28
Son dakika haberleri! İzmir'de terör örgütü PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan 2'si tutuklandı

Son dakika gündem haberi... İzmir'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İzmir'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince 20 Mart'ta terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla 7 şüpheli yakalanmış, zanlıların ikametlerindeki aramalarda örgüte ait doküman ve dijital belgeler ele geçirilmiş, 2 kurusıkı tabanca ile ruhsatsız av tüfeğine el konulmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel

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