Son dakika haberleri! İzmir'de tepki çeken görüntü
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Son dakika haberleri! İzmir'de tepki çeken görüntü

Son dakika gündem haberi... İzmir'de tepki çeken görüntüİZMİR'in Bayraklı ilçesinde, şoförünün koronavirüs vakalarındaki artışı önemsemeyip fazla sayıda yolcu aldığı bir minibüste, bir vatandaş açık kapıdan sarkarak yolculuk etmek zorunda kaldı.

05.09.2020 13:51 | Son Güncelleme: 05.09.2020 13:57

İzmir'de tepki çeken görüntü

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, şoförünün koronavirüs vakalarındaki artışı önemsemeyip fazla sayıda yolcu aldığı bir minibüste, bir vatandaş açık kapıdan sarkarak yolculuk etmek zorunda kaldı.

Çay Mahalle-Yeni Garaj hattında sefer yapan 35 M 8758 plakalı yolcu minibüsünün, bugün sabah saatlerinde gerçekleştirdiği seferde toplum sağlığı hiçe sayıldı. Koronavirüs vakalarının yeniden artışa geçmesini ve uzmanların sosyal mesafe uyarılarını hiçe sayan minibüs şoförü, fazla sayıda yolcu alınca minibüsün kapısını kapatamadı. Manavkuyu semtinde çekilen görüntülerde, bir yolcunun açık kapıdan sarkarak tehlikeli şekilde yola devam ettiği görüldü.

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Son dakika haberleri! İzmir'de tepki çeken görüntü

Kaynak: DHA

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