Son dakika haberleri... İzmir'de tartıştığı kadının evini yakmaya çalışan kişi gözaltına alındı
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Son dakika haberleri... İzmir'de tartıştığı kadının evini yakmaya çalışan kişi gözaltına alındı

Son dakika haberleri... İzmir'de tartıştığı kadının evini yakmaya çalışan kişi gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Halil Fidan - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: İzmir'in Karabağlar ilçesinde tartıştığı kadının evini yakmaya çalışan kişi gözaltına alındı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde tartıştığı kadının evini yakmaya çalışan kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Sinan G, eski kız arkadaşı olduğu iddia edilen E.B. ile Sarıyer Mahallesi'ndeki evinin önünde tartışmaya başladı.

Durumu gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Tartışmanın ardından E.B'nin kızının bulunduğu evini yakmaya çalışan Sinan G'yi vatandaşlar darbetti.

Bölgeye gelen ekipler, şüpheliyi kalabalığın elinden kurtararak gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Fidan

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