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Son dakika haberleri | İzmir'de tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı

Demirören Haber Ajansı - Davut Can - Güncel
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Son dakika haberleri | İzmir'de tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı

Son dakika gündem haberi... İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda Bizans, Helenistik ve İslami dönemlere ait 631 tarihi eser ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda Bizans, Helenistik ve İslami dönemlere ait 631 tarihi eser ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, edinilen bilgi üzerine 2 Mart günü 2 kişiyi takibe aldı. Ekipler, bir iş yeri ile bir araca operasyon düzenledi. Yapılan aramada, Bizans, Helenistik ve İslami dönemlere ait olduğu belirlenen 538 gümüş ve bronz sikke, 23 metal yüzük, ok ucu ve ağırlık, 5 pişmiş toprak kandil, vazo ve minyatür kap ile 65 obje ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılamak üzere serbest bırakıldı.


Son dakika haberleri | İzmir'de tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı

Son dakika haberleri | İzmir'de tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı

Son dakika haberleri | İzmir'de tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı

Son dakika haberleri | İzmir'de tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı

Son dakika haberleri | İzmir'de tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı

Son dakika haberleri | İzmir'de tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı

Son dakika haberleri | İzmir'de tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Helenistik, Bizans, Güncel, Haberler

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