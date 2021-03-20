Son dakika haberleri... İzmir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi yakalandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Ödemiş Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, İ.K'nin ikameti ve bahçesinde arama yaptı.

Aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen bir sütun, kaide, Kurtuluş Savaşı'ndan kalma olduğu belirtilen tüfek, çok sayıda Osmanlıca ve Yunanca kitap ile bir sandık ele geçirildi.

Eserler, Ödemiş Müze Müdürlüğü görevlilerince incelemeye alındı.

Gözaltına alınan İ.K. işlemler için emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meriç Ürer