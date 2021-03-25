Son dakika haberleri | İzmir'de tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 2 gözaltı
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Son dakika haberleri | İzmir'de tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 2 gözaltı

25.03.2021 10:31 | Son Güncelleme: 25.03.2021 10:35
Son dakika haberleri | İzmir'de tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 2 gözaltı

Son dakika haberi: İZMİR'in Selçuk ilçesinde, jandarma tarafından düzenlenen tarihi eser operasyonunda 8 heykelcik, 4 heykelcik başı, 2 kandil ile 1 tabanca, 2 şarjör ve 9 fişek ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İZMİR'in Selçuk ilçesinde, jandarma tarafından düzenlenen tarihi eser operasyonunda 8 heykelcik, 4 heykelcik başı, 2 kandil ile 1 tabanca, 2 şarjör ve 9 fişek ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı, Selçuk İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapan şüphelileri takibe aldı. Ardından da operasyon için düğmeye bastı. Atatürk Mahallesi Pamucak mevkisinde durdurulan 2 otomobilde 8 heykelcik, 4 heykelcik başı, 2 kandil ile 1 tabanca, 2 şarjör ve 9 fişek ele geçirildi. C.Ç. ve S.B. adlı şüpheliler, gözaltına alındı. Ele geçirilen tarihi eserler ise Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.


- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga TAHÇI

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