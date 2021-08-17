Son dakika haberleri | İzmir'de taksi ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
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Son dakika haberleri | İzmir'de taksi ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Son dakika haberleri | İzmir'de taksi ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
Anadolu Ajansı / Şafak Yel - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: İzmir'in Çeşme ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Muhtar Ali Alemdar'ın (55) kullandığı 34 SK 7288 plakalı otomobil, Alaçatı Mahallesi'nde, Ali S. (35) idaresindeki 35 RU 025 plakalı taksi ile çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

112 Acil Servis ekipleri sürücü Alemdar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan taksi sürücüsü, hastanedeki tedavisinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel

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