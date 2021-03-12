İzmir'de şüpheli ölüm: Trans birey çekyat içerisinde ölü bulundu
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İzmir'de şüpheli ölüm: Trans birey çekyat içerisinde ölü bulundu

12.03.2021 04:14 | Son Güncelleme: 12.03.2021 04:21

İzmir'de şüpheli ölüm: Trans birey çekyat içerisinde ölü bulundu Cansız bedeni battaniyeye sarılı halde çekyat içerisinde bulundu İzmir'in Bornova ilçesinde, bir trans bireyin cansız bedeni evde bulunan çekyatın içerisinde battaniyeye sarılı halde bulundu.

İzmir'de şüpheli ölüm: Trans birey çekyat içerisinde ölü bulundu

Cansız bedeni battaniyeye sarılı halde çekyat içerisinde bulundu

İZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde, bir trans bireyin cansız bedeni evde bulunan çekyatın içerisinde battaniyeye sarılı halde bulundu. Cinayet şüphesi üzerine olayla ilgili polis ekiplerince soruşturma başlatıldı.

Olay, gece saatlerinde Rafet Paşa Mahallesi 5355 Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın son katında meydana geldi. İddiaya göre, trans birey Kadir Yüksel'in bulunduğu ikamete gelen bir yakını Yüksel'i evde bulunan çekyatın içerisinde battaniyeye sarılı halde buldu. Yüksel'in durumundan şüphelenen yakını olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerin ardından Yüksel'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Öte yandan, olay yeri inceleme ekipleri evin içerisinde incelemelerde bulunurken, savcının incelemelerinin ardından Yüksel'in cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cinayet şüphesi üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir'de şüpheli ölüm: Trans birey çekyat içerisinde ölü bulundu
İzmir'de şüpheli ölüm: Trans birey çekyat içerisinde ölü bulundu
İzmir'de şüpheli ölüm: Trans birey çekyat içerisinde ölü bulundu
İzmir'de şüpheli ölüm: Trans birey çekyat içerisinde ölü bulundu
İzmir'de şüpheli ölüm: Trans birey çekyat içerisinde ölü bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA İÇ

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