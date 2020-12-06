Son dakika haberi: İşyerinde şüpheli ölüm
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Son dakika haberi: İşyerinde şüpheli ölüm

06.12.2020 21:39 | Son Güncelleme: 06.12.2020 22:00

Son dakika haber... İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir kişi çalıştığı iş yerinde ölü bulundu.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir kişi çalıştığı iş yerinde ölü bulundu.

Kızılüzüm mevkisindeki su dolum tesisinde şoför olarak çalışan Ali Yağmur'un (61) hareketsiz olarak yerde yattığını gören çalışma arkadaşları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Ekipler, olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Yağmur'u Kemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yağmur, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Savcının incelemesinin ardından Yağmur'un cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Son dakika haberi: İşyerinde şüpheli ölüm
Son dakika haberi: İşyerinde şüpheli ölüm
Son dakika haberi: İşyerinde şüpheli ölüm
Son dakika haberi: İşyerinde şüpheli ölüm

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kürşat Gürbüz

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