Son dakika haber: İZMİR'DE SOSYAL MEDYADA TERÖR ÖRGÜTÜNÜ ÖVEN 14 ŞÜPHELİYE GÖZALTI
Gelen son dakika haberine göre İZMİR'de, sosyal medya hesapları üzerinden bölücü terör örgütü PKK'yı övdüğü belirlenen 14 şüpheli, jandarmanın düzenlediği eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı.
İZMİR (DHA) - İZMİR'de, sosyal medya hesapları üzerinden bölücü terör örgütü PKK'yı övdüğü belirlenen 14 şüpheli, jandarmanın düzenlediği eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, sosyal medya hesapları üzerinden bölücü terör örgütü PKK/KCK'yı övdüğü belirlenen kişilere yönelik operasyonlar yapıldı. Dün sabah saatlerinde, İzmir kent merkezi ile 9 ilçesinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 14 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.