Son dakika haberleri: İzmir'de silahlı kavga: 1 yaralı
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Son dakika haberleri: İzmir'de silahlı kavga: 1 yaralı

06.10.2020 05:07 | Son Güncelleme: 06.10.2020 05:10
Son dakika haberleri: İzmir'de silahlı kavga: 1 yaralı

Son dakika haberi... İzmir'in Bornova ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

İzmir'in Bornova ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çamdibi semtinde B.F.E. (29), kimliği henüz öğrenilemeyen kişi ya da kişilerle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.F.E. silahla ateş edilmesi üzerine başından yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan B.F.E'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör

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