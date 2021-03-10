İzmir'de silahla vurulan kişi hastaneye kaldırıldı
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İzmir'de silahla vurulan kişi hastaneye kaldırıldı

10.03.2021 06:49 | Son Güncelleme: 10.03.2021 06:55

İzmir'de silahla vurulan kişi hastaneye kaldırıldı İzmir'in Konak ilçesinde silahla vurulan bir kişi hastaneye kaldırılırken, olayın şüphelisi olduğu ileri sürülen ve bölgeden kaçan kişi ise polis ekiplerince bir süre sonra yakalandı.

İzmir'de silahla vurulan kişi hastaneye kaldırıldı

İZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde silahla vurulan bir kişi hastaneye kaldırılırken, olayın şüphelisi olduğu ileri sürülen ve bölgeden kaçan kişi ise polis ekiplerince bir süre sonra yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, gece saatlerinde Lale Mahallesi 1433 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Ş.Y.K., ile T.Ö. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın ardından T.Ö., yanında bulunan silah ile Ş.Y.K'ya ateş etti. Ş.Y.K., kanlar içerisinde yere yıkılırken, T.Ö., ise olay yerinden kaçtı. Yaralı Ş.Y.K., çevredeki vatandaşlar tarafından Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, olay yeri inceleme ekipleri sokakta incelemelerde bulunurken, olayın şüphelisi olduğu ileri sürülen T.Ö., ise polis ekiplerince bir süre sonra yakalandı. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir'de silahla vurulan kişi hastaneye kaldırıldı
İzmir'de silahla vurulan kişi hastaneye kaldırıldı
İzmir'de silahla vurulan kişi hastaneye kaldırıldı
İzmir'de silahla vurulan kişi hastaneye kaldırıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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