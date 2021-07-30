Son dakika haber: Polis ekipleri orman yangınlarına karşı denetimlerini sürdürüyor
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Son dakika haber: Polis ekipleri orman yangınlarına karşı denetimlerini sürdürüyor

Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre İzmir'de yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanlarda denetim yapan polis ekipleri yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmeye çalışıyor.

İzmir'de yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanlarda denetim yapan polis ekipleri yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmeye çalışıyor.

Türkiye'nin birçok şehrinde orman yangınlarıyla mücadele edilirken, İzmir'de de tüm ekipler teyakkuza geçti.

Valilik kararıyla ormanlık alanlara girişlerin yasak olduğu kentte, tüm ihbarları değerlendiren polis ekipleri, şüpheli kişiler üzerinde de çalışma yapıyor.

Özellikle ormanlık alana çıkan yollarda denetimleri artıran ekipler, ormana girmek isteyen kişileri uyarıp, güvenlik sorgusu yapıyor.

Balçova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de teleferik civarındaki ormanlık alana girmek isteyenler için denetimlerini artırdı.

Yasak olmasına rağmen ormanlık alana gelen vatandaşlar uyarılırken, ekipler orman içinde dolaşarak olumsuzlukların önüne geçmeye çalışıyor.

Teleferiğin bulunduğu ormanlık alana aracıyla gelen ve polis ekiplerince durdurulan İ.Ç'ye alana girişin yasak olduğu belirtildi.

Güvenlik sorgusu yapılan İ.Ç, gazetecilere yaptığı açıklamada, ormanlık girişinde polisleri görünce şaşırdığını ancak uygulamadan memnun olduğunu dile getirdi.

Öte yandan helikopterle de denetim yapılarak şüpheli durumlar belirleniyor.

Son dakika haber: Polis ekipleri orman yangınlarına karşı denetimlerini sürdürüyor
Son dakika haber: Polis ekipleri orman yangınlarına karşı denetimlerini sürdürüyor
Son dakika haber: Polis ekipleri orman yangınlarına karşı denetimlerini sürdürüyor
Son dakika haber: Polis ekipleri orman yangınlarına karşı denetimlerini sürdürüyor
Son dakika haber: Polis ekipleri orman yangınlarına karşı denetimlerini sürdürüyor
Son dakika haber: Polis ekipleri orman yangınlarına karşı denetimlerini sürdürüyor
Son dakika haber: Polis ekipleri orman yangınlarına karşı denetimlerini sürdürüyor
Son dakika haber: Polis ekipleri orman yangınlarına karşı denetimlerini sürdürüyor
Son dakika haber: Polis ekipleri orman yangınlarına karşı denetimlerini sürdürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör

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