Son dakika haberleri | İZMİR'DE PKKYPG İLE FETÖ'YE OPERASYON
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Son dakika haberleri | İZMİR'DE PKKYPG İLE FETÖ'YE OPERASYON

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre İZMİR'de, jandarmanın yaptığı operasyonlarda Suriye'nin Halep kentinde PKKYPG terör örgütü adına faaliyet gösteren M.A. ile PKKYPG sözde Afrin Asayiş Yapılanması'nda görevli olan H.B. yakalandı.

İZMİR'de, jandarmanın yaptığı operasyonlarda Suriye'nin Halep kentinde PKKYPG terör örgütü adına faaliyet gösteren M.A. ile PKKYPG sözde Afrin Asayiş Yapılanması'nda görevli olan H.B. yakalandı. Bir diğer operasyonda ise, FETÖPDY üyesi olmak suçundan aranan Y.T. ile M.A. da, gözaltına alındı.

Son dakika haberleri | İZMİR'DE PKKYPG İLE FETÖ'YE OPERASYON

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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