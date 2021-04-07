Son dakika haberleri | İZMİR'DE PKKYPG İLE FETÖ'YE OPERASYON

Son dakika gündem haberine göre İZMİR'de, jandarmanın yaptığı operasyonlarda Suriye'nin Halep kentinde PKKYPG terör örgütü adına faaliyet gösteren M.A. ile PKKYPG sözde Afrin Asayiş Yapılanması'nda görevli olan H.B. yakalandı.

İZMİR'de, jandarmanın yaptığı operasyonlarda Suriye'nin Halep kentinde PKKYPG terör örgütü adına faaliyet gösteren M.A. ile PKKYPG sözde Afrin Asayiş Yapılanması'nda görevli olan H.B. yakalandı. Bir diğer operasyonda ise, FETÖPDY üyesi olmak suçundan aranan Y.T. ile M.A. da, gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı